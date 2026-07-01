Corte Suprema de EE. UU. respalda prohibición de atletas trans en deportes femeninos

La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó este martes leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en equipos femeninos de nivel escolar y universitario, al concluir que dichas normas no violan la Constitución.
En una decisión 6‑3, los magistrados mantuvieron vigentes las disposiciones de Virginia Occidental e Idaho, señalando que los estados pueden establecer categorías deportivas diferenciadas por sexo biológico y que esas restricciones son compatibles con el Título IX, la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en programas educativos financiados con fondos públicos.
El caso seguirá siendo objeto de debate en los tribunales y en la esfera pública, mientras se evalúan posibles nuevas legislaciones a nivel estatal y federal.