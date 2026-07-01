Corte Suprema de EE. UU. respalda prohibición de atletas trans en deportes femeninos

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En una votación 6‑3, la mayoría conservadora del máximo tribunal de EE. UU. confirmó la constitucionalidad de normas de Virginia Occidental e Idaho que restringen la participación de deportistas trans a equipos femeninos, argumentando que la distinción por sexo biológico es compatible con el Título IX.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:03 AM.
En Internacional y editada el 01/07/2026 10:05 AM.