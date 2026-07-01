Detienen a cuatro agentes del CICPC por presunto robo en zona de sismos en Venezuela

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Cuatro agentes del CICPC fueron expulsados y puestos a disposición judicial tras ser capturados con dólares en efectivo entre los escombros de edificios colapsados tras los terremotos que azotaron La Guaira, el estado más afectado del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 10:28 AM.
En Internacional y editada el 01/07/2026 10:37 AM.