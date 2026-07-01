Detienen a cuatro agentes del CICPC por presunto robo en zona de sismos en Venezuela

La Fiscalía de Venezuela informó que este martes se detuvieron a cuatro miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) bajo la acusación de apropiarse de "bienes económicos" hallados entre los escombros de edificaciones derrumbadas en La Guaira, la zona más golpeada por los sismos de la semana pasada.
Los agentes fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante los tribunales, según un comunicado oficial del Ministerio del Interior. En redes sociales circulan varios videos donde ciudadanos confrontan a uno de los policías, rompen los billetes de dólares que portaba y lo tildan de "vergüenza".
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció en su canal de Telegram que los funcionarios estaban cometiendo "actos impúdicos, indecentes e inmorales" y aseguró que serán "juzgados como corresponde".
El contexto de la detención se da en medio de la tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron la zona norte del país el miércoles pasado, los cuales dejaron, según autoridades, 1,943 fallecidos y 10,571 heridos.
Las autoridades continúan investigando posibles irregularidades en la gestión de los recursos de ayuda y la distribución de fondos destinados a la reconstrucción, mientras la población sigue demandando mayor transparencia y justicia.