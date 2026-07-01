Ejército mexicano establece campamento de rescate en La Guaira tras los sismos de 7.2 y 7.5

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El contingente de 250 militares y guardias nacionales de México instaló una base operativa en un campo de golf de La Guaira, Venezuela, para coordinar búsquedas, rescates y atención médica después de los dos terremotos que devastaron Caraballeda y Tanahuarena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 10:28 AM.
En Internacional y editada el 01/07/2026 11:22 AM.