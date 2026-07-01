Michelle Bolsonaro renuncia a cargo en el PL tras conflicto con Flávio Bolsonaro

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La expresidenta de Brasil, Michelle Bolsonaro, anunció su renuncia al cargo de presidenta de la sección femenina del Partido Liberal, después de una fuerte disputa pública con su hijastro, el senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:13 AM.
En Internacional y editada el 01/07/2026 10:20 AM.