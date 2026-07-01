Michelle Bolsonaro renuncia a cargo en el PL tras conflicto con Flávio Bolsonaro

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, comunicó este martes su decisión de abandonar la Presidencia de la sección femenina del Partido Liberal (PL), tras una acalorada confrontación con su hijastro, el senador Flávio Bolsonaro, quien también es candidato a la presidencia de Brasil.
En un comunicado oficial, la expresidenta explicó que la renuncia responde a una profunda reflexión sobre "el momento" que atraviesa la familia Bolsonaro. A partir de ahora, dedicará su tiempo "integralmente" al cuidado de su esposo, quien se encuentra bajo prisión domiciliaria por una condena vinculada a un intento de golpe de Estado y padece varios problemas de salud.
Michelle agradeció a las mujeres del PL su "dedicación" y manifestó su confianza en que pronto cosecharán los frutos de "las semillas que fueron sembradas". No aclaró si mantendrá su candidatura al Senado, cargo que la ultraderecha busca consolidar en las elecciones de octubre.
La polémica surgió después de que la expresidenta publicara un video en el que acusaba a Flávio de haberla "humillado" y "maltratado" durante una discusión sobre la estrategia electoral. El video, difundido la semana pasada, provocó un revuelo interno en la campaña del senador, quien ya enfrentaba dificultades para conectar con el electorado femenino.
Flávio Bolsonaro emitió una disculpa pública a su madrastra, aunque negó haber tenido la intención de faltarle al respeto. La disputa ha generado incertidumbre dentro del PL, que busca consolidar su presencia en la contienda presidencial.
Con tres meses restantes para la votación, las últimas encuestas sitúan al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y a Flávio Bolsonaro en un empate técnico en una hipotética segunda vuelta, lo que eleva la relevancia de los conflictos internos del PL en la carrera electoral.