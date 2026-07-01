Ratifican a Esteban Moctezuma como Embajador de México ante la Unión Europea y Bélgica

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El pleno de la Comisión Permanente del Congreso ratificó con 28 votos a favor el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Bélgica, la Unión Europea y Luxemburgo, mientras que ocho legisladores de la oposición votaron en contra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 02:53 PM.
En Internacional y editada el 02/07/2026 12:19 AM.