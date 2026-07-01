Ratifican a Esteban Moctezuma como Embajador de México ante la Unión Europea y Bélgica

En una sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso, se aprobó la ratificación de Esteban Moctezuma Barragán como Embajador de México ante el Reino de Bélgica, la Unión Europea y Luxemburgo. El dictamen, presentado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, obtuvo 28 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a ocho votos de la oposición.
El exembajador de México en Estados Unidos, Moctezuma, fue elogiado por Murat, quien destacó que su trayectoria en el servicio público “habla por sí sola” y que su última gestión demuestra que es un hombre con la experiencia y el talento necesarios para encabezar la diplomacia mexicana. Murat subrayó los resultados obtenidos en la gestión anterior, señalando que el compromiso de Moctezuma está centrado en los intereses de México.
Sin embargo, la oposición manifestó su desacuerdo. El diputado Marcelo Torres, de Acción Nacional, calificó la gestión de Moctezuma como una “diplomacia de rodillas” con el gobierno de Estados Unidos y acusó al nombramiento de ser un acto de compadrazgo. Por su parte, el senador José Máximo García advirtió que “México no necesita más diplomacia de silencios ni de complicidades”, y se mostró crítico con la designación.
El pleno analizó la propuesta de ratificación, considerando tanto la experiencia del candidato como las críticas planteadas por la oposición. Tras la votación, el nombramiento quedó oficialmente ratificado, permitiendo que Moctezuma asuma sus funciones diplomáticas en Bruselas y represente a México ante la UE y Luxemburgo.
El anuncio se difundió a través de los canales oficiales del Congreso y se acompañó de la publicación de la resolución en la página de la Cámara de Diputados. La comunidad diplomática y los analistas políticos seguirán de cerca los primeros pasos de Moctezuma en su nuevo cargo, en un contexto de relaciones internacionales cada vez más complejas para México.