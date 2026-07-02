Noche de terror en Kiev: bombardeo ruso deja muertos, heridos y edificios en llamas

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El Ejército ruso lanzó una serie de ataques con drones y misiles contra la capital ucraniana, provocando al menos diez fallecidos, más de treinta heridos y graves daños en edificios residenciales e infraestructuras civiles en cinco distritos de Kiev.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 08:45 AM.
En Internacional y editada el 02/07/2026 09:25 AM.