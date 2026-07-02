Atentado en el centro de Damasco deja nueve muertos cerca del Palacio de Justicia

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Un artefacto explosivo detonó en una cafetería del centro de Damasco, cerca del Palacio de Justicia, matando a nueve personas y hiriendo a veinte. Las autoridades sirias investigan el ataque, que aún no ha sido reclamado por ningún grupo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 03:07 PM.
En Internacional y editada el 03/07/2026 09:05 AM.