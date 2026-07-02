Trump rechaza ampliar el T-MEC: México y Canadá enfrentarán revisiones anuales

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló los resultados de la reunión trilateral virtual celebrada el miércoles con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, en el marco del sexto aniversario del T‑MEC.
Bloomberg citó a Greer, quien adelantó que EE. UU. optaría por revisiones anuales en lugar de una extensión automática. Horas después, Ebrard confirmó la información en un video difundido en redes sociales, aclarando que la reunión del miércoles no tenía por objeto decidir la vigencia del tratado, sino activar un mecanismo de revisión ya previsto.
El 20 de julio, México recibirá a la delegación estadounidense para iniciar formalmente el proceso de revisión bilateral, que incluirá la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre ambas naciones.
El secretario también recordó el mecanismo de descuento para el sector automotriz, que permite reducir el arancel del 25 % en proporción al contenido producido en EE. UU. o con autopartes mexicanas. Estos aranceles no derivan del T‑MEC, sino de decisiones presidenciales bajo otras facultades.
Ebrard coincidió en que el objetivo compartido de México, EE. UU. y Canadá es reducir la dependencia de insumos importados de otras regiones, citando la penicilina, componentes farmacéuticos y semiconductores, de los cuales el 90 % se importa actualmente.
El encuentro trilateral fue calificado como cordial y, hasta el momento, no se vislumbra riesgo de retiro de ninguna de las tres partes.