Trump rechaza ampliar el T-MEC: México y Canadá enfrentarán revisiones anuales

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) sigue operando bajo sus términos actuales, pese a la decisión de Washington de no respaldar una extensión de 16 años. México conserva una ventaja arancelaria frente a EE. UU., con más del 80 % de sus exportaciones exentas de aranceles, y se prepara para iniciar una serie de revisiones anuales del acuerdo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 09:16 AM.
En Internacional y editada el 02/07/2026 09:41 AM.