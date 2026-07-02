Niño de 11 años atropella peregrinación budista en Tailandia y deja 9 muertos

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Una camioneta tomada sin permiso por un niño de 11 años chocó contra una procesión de monjes budistas en la provincia de Mukdahan, Tailandia, provocando la muerte de nueve monjes y dejando a más de veinte heridos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 02:59 PM.
En Internacional y editada el 02/07/2026 03:08 PM.