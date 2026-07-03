Más de 120 personas enferman por brote de norovirus en crucero de Princess Cruises

Al menos 102 de los 3,032 pasajeros y 23 de los 1,144 miembros de la tripulación del crucero Ruby Princess de Princess Cruises contrajeron norovirus durante un viaje de 20 días que zarpó de California el 12 de junio y regresó este jueves al puerto de San Francisco.
Los afectados presentaron síntomas gastrointestinales leves, como vómitos y diarrea, y fueron atendidos a bordo sin necesidad de hospitalización, según informó la compañía y confirmó el Los Angeles Times. Tras el desembarque, el barco fue sometido a una profunda limpieza y desinfección antes de iniciar su siguiente travesía esa misma tarde.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señaló que el norovirus es la principal causa de gastroenteritis aguda en Estados Unidos, con aproximadamente 2,500 brotes reportados anualmente. La transmisión ocurre mayormente por contacto directo con personas infectadas o superficies contaminadas.
Este episodio se suma a una serie de brotes que han sacudido a la industria de los cruceros en los últimos meses, incluidos casos de hantavirus y norovirus en embarcaciones de navieras neerlandesas y británicas, los cuales obligaron a cientos de viajeros a someterse a cuarentenas.
Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación y recomiendan a los pasajeros de cruceros reforzar medidas de higiene personal, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, para limitar la propagación del virus.