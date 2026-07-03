Más de 120 personas enferman por brote de norovirus en crucero de Princess Cruises

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El buque Ruby Princess, de Princess Cruises, reportó 102 pasajeros y 23 tripulantes contagiados de norovirus tras su travesía de 20 días, antes de volver al puerto de San Francisco, donde se realizó una exhaustiva desinfección.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 10:23 AM.
En Internacional y editada el 03/07/2026 11:10 AM.