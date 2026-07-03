Kiev sufre el peor bombardeo en cuatro años: 27 muertos y 91 heridos

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El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el bombardeo con misiles y drones sobre la capital ucraniana como el mayor desde el inicio de la invasión y exigió un alto el fuego total, inmediato e incondicional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 09:08 AM.
En Internacional y editada el 03/07/2026 10:38 AM.