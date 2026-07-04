Cuba acusa a EE. UU. de presionar a países para frenar denuncia ante la Asamblea General de la ONU

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El gobierno cubano responsabiliza a Estados Unidos de ejercer “presiones inéditas” sobre países para impedir que la isla presente sus denuncias contra la política estadounidense en la Asamblea General de la ONU del 7 de julio, mientras intensifica su crisis energética y sanciones multilaterales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 10:15 AM.
En Internacional y editada el 04/07/2026 07:09 AM.