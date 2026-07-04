Cuba acusa a EE. UU. de presionar a países para frenar denuncia ante la Asamblea General de la ONU

La Cancillería cubana declaró este viernes 3 de julio que Estados Unidos está ejerciendo "presiones inéditas" sobre naciones para obstaculizar la presentación de denuncias que La Habana tiene previstas ante la Asamblea General de Naciones Unidas, programada para el 7 de julio en Nueva York.
En una rueda de prensa el martes 30 de junio, el canciller cubano, Alejandro Rodríguez, anunció que la sesión de la ONU, solicitada por La Habana, servirá para denunciar lo que describió como "acciones agresivas" de Washington, incluyendo un "cerco energético" impuesto desde enero que, según la autoridad cubana, ha causado "daños, privaciones y sufrimientos crecientes" a la población.
Rodríguez afirmó que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba y acusó al Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, de buscar justificar una política que, de concretarse, “acudiría a la guerra”. Según el canciller, la estrategia estadounidense consiste en boicotear a la comunidad internacional para convertirla en enemiga de la isla y agravar el sufrimiento del pueblo cubano.
La crisis energética de Cuba, que se intensificó a mediados de 2024, se ha visto agravada por el llamado "asedio petrolero" impuesto por Washington, calificado por la ONU como contrario al derecho internacional. El bloqueo ha paralizado gran parte de la economía cubana. En mayo, EE. UU. añadió sanciones a personas y entidades que apoyen al gobierno cubano o operen en sectores estratégicos como energía, defensa, finanzas y minería.
El gobierno cubano asegura que la sesión de la Asamblea General será una oportunidad para que la comunidad internacional conozca la magnitud de la presión estadounidense y para buscar apoyo frente a lo que denomina una agresión multidimensional en curso.