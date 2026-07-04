McDonald's se convierte en hospital y refugio de mascotas tras devastadores sismos en Venezuela

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Tras los sismos del 24 de junio que devastaron Venezuela, un restaurante McDonald's en Caraballeda se convirtió en un hospital improvisado y centro de rescate animal. Voluntarios de la organización Arcos Dorados han reunido a dueños con sus mascotas, entre ellas la historia emotiva de Gabriela Alves y su perro Buddy.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 09:58 AM.
En Internacional y editada el 04/07/2026 07:02 AM.