McDonald's se convierte en hospital y refugio de mascotas tras devastadores sismos en Venezuela

Los sismos del 24 de junio que sacudieron Venezuela dejaron al menos 2,295 fallecidos y 11,000 heridos, además de miles de hogares destruidos. En medio del caos, el McDonald's de la ciudad costera de Caraballeda, aún con aire acondicionado funcionando, se transformó en un hospital de facto para personas y en un centro de rescate de mascotas, apodado por los vecinos como "Hospital McDonald's".
Un grupo de aproximadamente 70 voluntarios, liderado por el veterinario Ángel Matute, llegó desde Barquisimeto buscando refugio y un lugar para almacenar su equipo. Al encontrar el restaurante operativo, instalaron su base, distribuyeron suministros médicos y comenzaron a atender a pacientes humanos y animales heridos entre los escombros.
Hasta la fecha, el equipo ha rescatado a 140 animales y ha brindado atención a otros 60 que requerían cuidados veterinarios. Entre los casos más conmovedores está el de Gabriela Alves, quien buscó durante una semana a su perro Buddy, de seis años, desaparecido tras los temblores. Después de escuchar que el McDonald's albergaba a mascotas extraviadas, Alves acudió diariamente al sitio, gritando "¡Buddy, Buddy!". Finalmente, escuchó un ladrido y, con la ayuda de los voluntarios, logró extraer al perro cubierto de polvo y con una vía intravenosa en una de sus patas.
"Es un milagro", declaró Alves mientras abrazaba a Buddy, quien recibió atención veterinaria en una mesa junto a empleados que vendían helado suave. Matute enfatizó la visión del grupo: "Para nosotros, una mascota es simplemente otra vida humana".
El Hospital McDonald's sigue operando mientras persiste la lluvia tropical y la reconstrucción de la zona. Los voluntarios planean continuar reuniendo a dueños con sus mascotas hasta que la ayuda ya no sea necesaria, ofreciendo esperanza desde un lugar inesperado.