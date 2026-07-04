Netanyahu felicita a Trump por el 250 aniversario de EE. UU. y acuerdan reunirse pronto

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la conmemoración del 250.º aniversario de la independencia estadounidense. La felicitación se realizó mediante una conversación telefónica, según informó la oficina del primer ministro.
Netanyahu calificó a EE. UU. como "garante de la libertad mundial" y subrayó que Israel valora "enormemente" el estrecho vínculo bilateral. Además, anunció que ambos mandatarios acordaron reunirse próximamente en la Unión Americana, sin precisar fecha.
En paralelo, el presidente israelí, Isaac Herzog, visitó la embajada de EE. UU. en Jerusalén para entregar al embajador Mike Huckabee una carta de felicitación dirigida a Trump. La misiva, fechada el 1 de julio, expresaba "las más cálidas felicitaciones" en nombre del pueblo y el Estado de Israel, y describía la efeméride como "un momento para honrar el increíble triunfo del espíritu estadunidense". Herzog resaltó la "alianza única e inquebrantable" entre ambas naciones, basada en valores compartidos de libertad, democracia y dignidad humana.
Mientras tanto, la ola de calor extremo que azota a EE. UU. amenaza con empañar los festejos del aniversario. Se prevé que la combinación de humedad y máximas históricas genere temperaturas récord en el noreste y el Atlántico Medio, poniendo en riesgo la seguridad de los millones de asistentes a los eventos programados durante el puente festivo.
La conmemoración del 250.º aniversario de la independencia de EE. UU. se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de julio, con una agenda que incluye desfiles, conciertos y actos oficiales en todo el país, pese a las advertencias meteorológicas.