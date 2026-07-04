Netanyahu felicita a Trump por el 250 aniversario de EE. UU. y acuerdan reunirse pronto

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió sus felicitaciones al presidente Donald Trump en una llamada telefónica previa al 4 de julio, fecha en que EE. UU. celebrará su 250.º aniversario de independencia. En el mensaje, Netanyahu destacó a EE. UU. como garante de la libertad mundial y reiteró la estrecha alianza entre ambos países, mientras que el presidente israelí Isaac Herzog entregó una carta de felicitación a la embajada estadounidense en Jerusalén. La celebración estadounidense se ve amenazada por una ola de calor extremo que podría afectar los eventos programados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 06:40 AM.
En Internacional y editada el 04/07/2026 06:38 AM.