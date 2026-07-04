Trump llama “buen hombre” a Petro y promete ayudarlo a salir de la lista de sanciones de la OFAC

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En una llamada telefónica, el presidente Donald Trump calificó de buen hombre al presidente colombiano Gustavo Petro y se comprometió a gestionar su exclusión de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), mientras revisaban la cooperación antidrogas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 06:43 AM.
En Internacional y editada el 04/07/2026 06:41 AM.