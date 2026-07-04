Trump llama “buen hombre” a Petro y promete ayudarlo a salir de la lista de sanciones de la OFAC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó positivamente al mandatario colombiano, Gustavo Petro, describiéndolo como “un buen hombre” y aseguró que hará lo posible por ayudarlo a salir de la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La declaración se realizó durante una conversación telefónica entre ambos líderes, en la que también se abordó la continuidad de la cooperación antidrogas.
Según el gobierno de Colombia, Petro, cuyo mandato concluye el 7 de agosto, solicitó a Trump apoyo para eliminar la sanción impuesta el año pasado por el Departamento del Tesoro estadounidense, la cual había incluido al presidente colombiano en la lista OFAC bajo la acusación de ser “líder del narcotráfico”. La medida provocó la revocación de su visa estadounidense y tensó las relaciones bilaterales.
Durante la misma llamada, los mandatarios revisaron los avances del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, una de las principales banderas del gobierno de Petro. Colombia informó haber erradicado cerca de 30 mil hectáreas, con la meta de alcanzar 41 mil al cierre del año, y solicitó que Estados Unidos mantenga su apoyo financiero al programa, cuyo financiamiento actual expira el 31 de diciembre.
Petro también pidió a Trump ayuda para “impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian”, señalando la creciente polarización en la región. La conversación constituye la tercera entre ambos jefes de Estado y marca un cambio de tono respecto a declaraciones anteriores de Trump, quien había manifestado que Petro “no le gustaba en absoluto” y había respaldado la candidatura de la vicepresidenta Francia Márquez, calificándola como una “gran victoria” para EE. UU.