Desaparecen 146 migrantes venezolanos deportados de EE. UU. tras terremotos en La Guaira

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Tras ser repatriados a Venezuela en el vuelo 164 de GlobalX, 146 migrantes venezolanos deportados de Estados Unidos desaparecieron en los sismos que sacudieron el país. No hay pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre posibles fallecimientos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 06/07/2026 01:09 PM.