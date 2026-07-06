China prueba misil balístico JL-3 desde submarino nuclear y provoca rechazo regional

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China probó un misil balístico JL‑3 desde un submarino nuclear en el Pacífico, generando protestas de Taiwán, Japón, Australia y Nueva Zelanda, mientras inicia ejercicios conjuntos con Rusia en aguas cercanas a Qingdao.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 06/07/2026 01:11 PM.