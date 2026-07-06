Denver pierde el 82% de sus murales chicanos; un artista los restaura ante la gentrificacion

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En Denver, el 82 % de los murales del movimiento chicano ha sido borrado por demoliciones y capas de pintura. El veterano pintor Emanuel Martínez restaura los pocos que quedan mientras la gentrificación y la falta de políticas efectivas amenazan la memoria cultural latina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 06/07/2026 01:07 PM.