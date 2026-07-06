Hamás disuelve su gobierno en Gaza y abre paso a un nuevo comité administrativo

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Tras casi 20 años al mando, Hamás anunció la disolución del órgano que gobernó la Franja de Gaza y la entrega del poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un paso simbólico que busca facilitar la transición política y el desarme, aunque el conflicto con Israel sigue sin resolverse.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 05:10 PM.
En Internacional y editada el 06/07/2026 04:41 PM.