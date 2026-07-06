Joven confundió una lesión en el labio con herpes y terminó con diagnóstico de sífilis

Shadia Brigitte, una joven de 23 años, se mordía el labio de forma compulsiva por estrés laboral. Lo que comenzó como una herida menor evolucionó y, tras ser diagnosticada inicialmente como herpes, la lesión no mejoró. Tras consultas con varios médicos y una biopsia solicitada por un cirujano maxilofacial familiar, los resultados descartaron cáncer y revelaron sífilis, una infección de transmisión sexual (ITS) causada por Treponema pallidum.
El diagnóstico sorprendió a la joven, quien había confundido la úlcera indolora con un brote de herpes. La confirmación de sífilis la llevó a iniciar un tratamiento con penicilina, el antibiótico de referencia, y a experimentar un alivio significativo al saber que la enfermedad es curable si se trata a tiempo.
El caso de Shadia se viralizó en redes sociales, donde compartió su experiencia y subrayó la necesidad de acudir a atención médica ante cualquier anomalía cutánea, especialmente cuando existen factores de riesgo como relaciones sexuales sin protección. Su relato también sirvió para romper estigmas alrededor de las ITS, demostrando que cualquier persona puede enfrentar un diagnóstico inesperado.
La sífilis, a menudo asintomática en sus primeras etapas, se manifiesta con un chancro indoloro en el sitio de contagio y, si no se trata, puede progresar a complicaciones graves que afectan el corazón, el cerebro y el sistema nervioso. Los especialistas recalcan la importancia del diagnóstico precoz y del uso de preservativos para prevenir su transmisión.
Con su testimonio, Shadia Brigitte invita a la población a priorizar el autocuidado, a realizarse pruebas de detección regularmente y a buscar ayuda médica sin demora. Su historia se ha convertido en un mensaje de prevención que ha resonado entre miles de usuarios, reforzando la necesidad de una educación sexual integral y de la eliminación de tabúes en torno a las enfermedades de transmisión sexual.