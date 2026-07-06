Joven confundió una lesión en el labio con herpes y terminó con diagnóstico de sífilis

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Shadia Brigitte, de 23 años, pensó que una úlcera en el labio era herpes; tras varios diagnósticos erróneos, una biopsia reveló sífilis. Su testimonio viral impulsa la concientización sobre las ITS y la importancia del autocuidado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:51 AM.
En Internacional y editada el 06/07/2026 02:17 PM.