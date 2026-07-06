Escuelas en Reino Unido permiten ingreso tardio tras partido Mexico-Inglaterra

El encuentro entre México e Inglaterra, programado a las 19:00 h (hora del centro de México) y retransmitido a las 02:00 h del día siguiente en el Reino Unido, obligó a miles de jóvenes aficionados a permanecer despiertos durante la madrugada. Ante la evidente alteración del ciclo de sueño, directivos de diversas escuelas británicas anunciaron que, al día siguiente, los estudiantes podrían ingresar a clases con retraso.
La medida, poco habitual en el sistema educativo del país, responde a la necesidad de proteger la salud física y mental de los alumnos, quienes, tras una noche de desvelo, podrían presentar disminución de la concentración, cansancio y irritabilidad. Las autoridades escolares comunicaron a padres y alumnos que la flexibilidad horaria busca evitar consecuencias negativas en el rendimiento académico y en el bienestar general.
El partido fue reprogramado por una tormenta eléctrica, lo que agravó el desfase horario para la audiencia británica. En contraste, en México no se anunciaron cambios en el calendario escolar, pese a que en ocasiones anteriores se habían suspendido clases en la Ciudad de México para permitir la visualización de partidos de la selección.
Esta decisión abre un debate sobre el rol de las instituciones educativas frente a eventos deportivos de alcance global. Los directivos británicos argumentan que la prioridad debe ser el bienestar de los estudiantes, mientras que la flexibilidad mostrada podría sentar un precedente para futuras adaptaciones ante situaciones excepcionales.
Las familias británicas agradecieron la sensibilidad de las escuelas, reconociendo que, aunque el fútbol es una pasión nacional, la salud de los niños y adolescentes debe prevalecer. El caso invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas educativas que consideren el contexto social y cultural, equilibrando la pasión deportiva con las responsabilidades académicas.