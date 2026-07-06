Escuelas en Reino Unido permiten ingreso tardio tras partido Mexico-Inglaterra

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Tras el partido México‑Inglaterra, jugado a las 02:00 h en Londres, varias instituciones educativas del Reino Unido autorizaron a sus alumnos ingresar más tarde a clases para mitigar el impacto del desvelo nocturno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:53 AM.
En Internacional y editada el 06/07/2026 01:48 PM.