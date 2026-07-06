Topos México busca voluntarios para empaquetar víveres destinados a Venezuela tras los terremotos

...

La organización humanitaria Topos México convoca a ciudadanos a participar el 6 de julio en la Ciudad de México en la clasificación, carga y descarga de ayuda humanitaria que será enviada a Venezuela tras los sismos del 24 de junio, que dejaron más de 3 mil muertos y miles de heridos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 06/07/2026 10:57 AM.