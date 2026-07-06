Topos México busca voluntarios para empaquetar víveres destinados a Venezuela tras los terremotos

Topos México solicita personas voluntarias para empaquetar y trasladar víveres que serán enviados a Venezuela después del doble terremoto del 24 de junio, que cobró 3,342 vidas, dejó 16,740 heridos y requirió el rescate de 6,462 personas.
La convocatoria, publicada en la cuenta oficial de la organización en X, invita a los interesados a presentarse el lunes 6 de julio a las 8:00 a.m. en dos sedes de la Ciudad de México para colaborar en la clasificación de insumos, la carga del camión y la descarga del apoyo humanitario en el aeropuerto.
Topos México agradeció a los voluntarios, donantes y personas solidarias que ya han respaldado la misión, subrayando que la solidaridad “no conoce fronteras”. La entidad enfatizó la necesidad de que los participantes dediquen algunas horas para acelerar la salida de la nueva carga de forma segura, organizada y en el menor tiempo posible.
Los sismos del 24 de junio dejaron un saldo devastador, según cifras citadas por EFE y atribuidas al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. La búsqueda de sobrevivientes y cuerpos continúa, mientras se mantienen los envíos de enseres y alimentos a la población afectada.
Los organizadores reiteraron su llamado a la ciudadanía: quienes puedan aportar su tiempo son bienvenidos para contribuir a esta operación humanitaria que busca aliviar el sufrimiento de los venezolanos tras la catástrofe.