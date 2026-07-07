Rusia bombardea Ucrania: al menos 28 muertos y 100 heridos en Kiev y Sumy

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Los ataques con misiles y drones rusos dejaron 28 muertos y cerca de 100 heridos en la capital ucraniana y la región de Sumy, mientras se prepara la reunión de la OTAN en Ankara; el presidente Zelenski solicita más sistemas antiaéreos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 10:17 AM.
En Internacional y editada el 07/07/2026 12:03 PM.