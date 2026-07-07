Francia investiga a senadora paraguaya por insultos racistas contra Kylian Mbappé

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Tras la derrota de Paraguay ante Francia en octavos de final del Mundial, la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico, Celeste Amarilla, publicó en X una serie de comentarios ofensivos y racistas contra el capitán francés Kylian Mbappé. La Fiscalía de París abrió una investigación por insulto público agravado e incitación al odio, mientras autoridades deportivas y políticas condenan sus declaraciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 07/07/2026 10:49 AM.