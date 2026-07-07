Francia investiga a senadora paraguaya por insultos racistas contra Kylian Mbappé

La Fiscalía de París informó que ha iniciado una investigación por insulto público agravado e incitación al odio o a la violencia contra la senadora paraguaya Celeste Amarilla, luego de que publicara en la red social X una cadena de mensajes con contenido racista dirigidos al futbolista francés Kylian Mbappé. La denuncia fue presentada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) tras la victoria de Francia 1‑0 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial.
Amarilla, miembro del Partido Liberal Radical Auténtico y senadora del Congreso paraguayo, describió a Mbappé como “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”. En otro tuit la calificó de “bruto”, alegó que “no aprendió ni a escribir” y comparó su educación con “chimpancés”. Estos mensajes fueron interpretados por la Fiscalía como motivados por el origen, la etnia y la nacionalidad percibidos de la víctima.
Los delitos que se investigan pueden conllevar hasta un año de prisión y una multa de 45 000 euros (aproximadamente 51 000 dólares). En respuesta, Mbappé publicó en su cuenta de X un mensaje en francés en el que llamó a Amarilla “mujer despreciable e indigna de su cargo”. La FFF anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía y reiteró su compromiso de luchar contra el racismo en el fútbol.
El gobierno de Paraguay emitió un comunicado condenando las declaraciones de la senadora, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron y la ministra de Deportes Marina Ferrari expresaron su repudio a los comentarios. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también condenó sin ambigüedades los insultos y afirmó que la entidad continuará sus esfuerzos para erradicar el racismo del deporte.
Amarilla, por su parte, difundió una carta abierta en francés y español exigiendo una disculpa de Mbappé y amenazando con acciones legales si el futbolista no se retracta. La controversia se produce en medio de la fase de cuartos de final, donde Francia se medirá contra Marruecos.