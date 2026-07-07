Embajador de Japón elogia a México tras su eliminación: “Los mejores anfitriones”

El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, utilizó la red social X para felicitar a la Selección mexicana y a su afición tras la eliminación del Tricolor en los octavos de final del Mundial 2026, disputado el 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.
Honsei destacó que, a pesar del resultado adverso, la selección jugó “con mucho esfuerzo, pasión y orgullo”. Además, calificó a México como “los mejores anfitriones de este mundial” y envió un fuerte abrazo a los mexicanos, cerrando su mensaje con un “Arigato”.
El partido contra Inglaterra fue de alta intensidad. Jude Bellingham anotó dos goles en dos minutos durante el primer tiempo, mientras que Harry Kane selló el marcador en el segundo tiempo. México respondió con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero no logró revertir la desventaja, cayendo 3‑2.
El reconocimiento del embajador no es aislado. Desde la eliminación de Japón en los dieciseisavos, Honsei había manifestado su apoyo al Tricolor, anunciando que el pueblo japonés respaldaría a México en lo que restara del torneo. Incluso viralizó un video cantando el eslogan “¿Y si sí?” y alentando a México con entusiasmo.
El vínculo entre ambas naciones se ha fortalecido durante el torneo, evidenciado en gestos como el mensaje de “Muchas gracias. Samurai Blue” que los jugadores japoneses dejaron en el vestuario tras su partido contra Túnez.
Con la eliminación, México cerró su participación como coanfitrión con cuatro victorias, una derrota y diez goles a favor, superando el récord de ocho anotados en el Mundial de 1986.