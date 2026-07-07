Embajador de Japón elogia a México tras su eliminación: “Los mejores anfitriones”

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Kozo Honsei, embajador de Japón en México, reconoció el esfuerzo de la Selección mexicana y la calificó como el mejor anfitrión del Mundial 2026, después de la derrota 3‑2 ante Inglaterra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 07/07/2026 09:47 AM.