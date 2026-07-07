Tragedia migrante: Mexicano muere tras disparo de agente de ICE en operativo en EE. UU.

Un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) terminó con la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano de estatus migratorio irregular, cuando un agente le disparó tras intentar evadir la detención.
Según el comunicado oficial de ICE, el incidente ocurrió a las 06:50 h (hora local). Los agentes intentaron detener el vehículo en el que viajaba Salgado, quien se negó a salir del automóvil y, presuntamente, embistió la patrulla migratoria. Ante la supuesta intención de atropellar a un agente, el oficial disparó “en defensa propia”, hiriendo mortalmente al migrante.
Tras el disparo, la patrulla contactó a los servicios de emergencia y trasladó a Salgado al hospital, donde falleció a causa de la herida de bala.
El gobierno de México, a través de la SRE, ha reiterado su compromiso de proteger a sus nacionales en el extranjero y ha pedido a las autoridades estadounidenses que brinden claridad sobre los hechos.