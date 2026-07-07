Tragedia migrante: Mexicano muere tras disparo de agente de ICE en operativo en EE. UU.

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Lorenzo Salgado Araujo, migrante sin documentación, falleció después de que un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le disparara en defensa propia durante un intento de fuga en Houston, Texas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 05:25 PM.
En Internacional y editada el 07/07/2026 04:44 PM.