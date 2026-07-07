Ébola en Congo: OMS advierte que el brote podría ser mayor de lo reportado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la magnitud real del brote de ébola que azota al este de la República Democrática del Congo (RDC) sigue sin conocerse, pese a los 1,561 casos confirmados y 506 fallecimientos reportados hasta el 4 de julio.
Los principales obstáculos incluyen los desplazamientos de población, la inseguridad en zonas de conflicto entre el ejército congoleño y grupos rebeldes, y la fragilidad del sistema de salud, que también enfrenta brotes de malaria y sarampión.
Este episodio constituye la tercera peor epidemia de ébola registrada hasta la fecha, subrayando la urgencia de una respuesta coordinada y recursos suficientes para contener la propagación.