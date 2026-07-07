Ébola en Congo: OMS advierte que el brote podría ser mayor de lo reportado

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La Organización Mundial de la Salud señaló que la verdadera extensión del brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo sigue sin conocerse, a pesar de los 1,561 casos confirmados y más de 500 fallecimientos registrados hasta el 4 de julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 07/07/2026 10:45 AM.