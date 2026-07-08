EE. UU. bombardea objetivos iraníes tras ataques en Ormuz y escala tensión en Medio Oriente

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El Comando Central de EE. UU. (Centcom) inició una serie de ataques contra Irán en respuesta a los asaltos a tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz. La medida eleva la tensión entre ambas naciones y pone en riesgo la frágil tregua alcanzada hace un mes, mientras la OTAN celebra su cumbre en Ankara.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 08:47 AM.
En Internacional y editada el 08/07/2026 09:51 AM.