Irán lanza misiles a bases de EE. UU. en Kuwait y Baréin y eleva tensión en el Golfo

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Irán lanzó ataques con drones y misiles contra instalaciones militares de EE. UU. en Kuwait y Baréin, alegando represalia por los bombardeos estadounidenses en su territorio y denunciando una violación del alto al fuego firmado en junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 05:49 AM.
En Internacional y editada el 08/07/2026 09:51 AM.