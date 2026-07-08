OMI alerta: 6 mil marinos siguen atrapados en Ormuz por tensión entre EE. UU. e Irán

...

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó que alrededor de 6,000 marinos siguen retenidos en el Golfo de Ormuz tras la escalada de enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, y pidió evitar exponerlos a peligros innecesarios mientras se reanuda la evacuación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 09:00 AM.
En Internacional y editada el 08/07/2026 10:03 AM.