OMI alerta: 6 mil marinos siguen atrapados en Ormuz por tensión entre EE. UU. e Irán

La Organización Marítima Internacional (OMI) advirtió este miércoles que aproximadamente 6 mil marinos continúan atrapados en el estratégico Golfo de Ormuz a causa del reciente recrudecimiento de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. La agencia, dependiente de la ONU y con sede en Londres, condenó la reanudación de los combates y solicitó a todas las partes “evitar exponer a los marinos a peligros innecesarios al transitar por el estrecho”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el alto al fuego con Irán “ha terminado”, tras una serie de ataques que incluyeron disparos contra buques mercantes en el estrecho. El conflicto, iniciado el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones iraníes, provocó que Teherán bloqueara la navegación como represalia, mientras EE. UU. impuso un bloqueo a los puertos iraníes.
Tras la firma, el 17 de junio, de un protocolo de acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, los tránsitos se reanudaron, aunque a un ritmo mucho menor que antes del conflicto. La OMI había puesto en marcha un plan para evacuar a los 11 mil marinos a bordo de 600 buques atrapados, operación que debía extenderse por varias semanas y que se ejecutó mediante dos rutas: una cercana a la costa iraní y otra próxima a la de Omán, ya que la ruta habitual estaba intransitable por la presencia de minas.
Irán ha amenazado a los buques que intenten usar rutas no autorizadas a lo largo de sus costas y descarta, pese a la oposición estadounidense, volver al esquema anterior al conflicto, cuando el paso era gratuito. La OMI reiteró su llamado a la comunidad internacional para que se garantice la seguridad de los marinos y se facilite la evacuación sin demoras.