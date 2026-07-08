EE. UU. presiona a África con visas y dinero para recibir migrantes expulsados, alertan ONG

...

El gobierno de Donald Trump ha implementado una política de "palo y zanahoria" que consiste en amenazar con sanciones y ofrecer ayuda económica a países africanos para que reciban a migrantes expulsados de EE. UU. Según fuentes del Departamento de Estado y senadores demócratas, Estados Unidos ha pagado millones de dólares a naciones como Esuatini y Ruanda a cambio de acoger a cientos de personas, generando un "agujero negro jurídico" que vulnera derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 05:49 AM.
En Internacional y editada el 08/07/2026 09:23 AM.