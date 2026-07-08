Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España por disputa sobre gasto militar y OTAN

Washington anunció este miércoles la suspensión de todas las relaciones comerciales con España, citando la falta de compromiso del gobierno español con el objetivo de gasto en defensa fijado por la OTAN (5 % del PIB) y su negativa a ceder espacio aéreo y bases para la campaña contra Irán. La decisión, tomada por el presidente Donald Trump, se produce durante la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el mandatario calificó a España de "socio terrible" antes de suavizar su discurso.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, minimizó la discrepancia, asegurando que mantuvo una conversación cordial con Trump y que los temas tratados fueron la Copa del Mundo y el golf, sin tocar el gasto militar. Sánchez reiteró que España sigue siendo un aliado fiable de la OTAN y anunció un nuevo despliegue de tropas en Finlandia bajo la misión Arctic Sentry, subrayando el rápido aumento del gasto militar español en los últimos dos años.
El comercio bilateral, aunque registra un déficit a favor de EE. UU., está mayormente impulsado por empresas privadas. La normativa aduanera de la UE impide sanciones unilaterales contra un Estado miembro. Expertos como Jennifer Hillman (ex‑miembro del Órgano de Apelación de la OMC) señalan que Trump tendría que declarar una emergencia nacional y probar que España representa una amenaza para la seguridad o la economía estadounidense para legitimar la medida.
A pesar de la amenaza, la inversión estadounidense en España sigue siendo atractiva. BlackRock declaró que España es su principal apuesta en renta variable, con activos por 104.000 millones de euros. No obstante, la inversión neta de EE. UU. en España cayó 1.900 millones de euros en el primer trimestre, y las exportaciones de vino español disminuyeron 4,3 % en valor y 2,6 % en volumen en 2025.
España y EE. UU. comparten dos bases militares en el sur del país, esenciales para operaciones navales y aéreas. Funcionarios españoles aseguran que no existen planes de contingencia ante una posible reducción de recursos estadounidenses en dichas instalaciones, y que la inversión en ellas continúa en aumento.