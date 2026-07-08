Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España por disputa sobre gasto militar y OTAN

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó la suspensión inmediata del comercio con España, alegando que el país no cumple con el objetivo del 5 % del PIB en defensa y se niega a permitir el uso de su espacio aéreo y bases para la guerra contra Irán. La medida contraviene las normas de la UE, que obligan a negociar como bloque, y genera tensiones diplomáticas y económicas entre ambos aliados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 02:48 PM.
En Internacional y editada el 09/07/2026 10:38 AM.