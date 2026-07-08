Trump rompe alto al fuego con Irán y desata tensión global con alza del petróleo tras amenazas

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció en la cumbre de Ankara la terminación del acuerdo de alto al fuego con Irán, calificando al país como “basura”. La medida provocó un alza del 5 % en los precios del crudo y reavivó las tensiones en el Golfo Pérsico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 08:48 AM.
En Internacional y editada el 08/07/2026 09:28 AM.