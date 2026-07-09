Periodista argentino Eduardo Feinmann se disculpa tras polémicas xenófobas contra México

...

El conductor argentino Eduardo Feinmann, quien había calificado a los mexicanos como “detestables” y “de madera” durante una transmisión del Noticiero en Argentina, ofreció una disculpa pública tras la oleada de críticas de autoridades y usuarios mexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:46 AM.
En Internacional y editada el 09/07/2026 10:52 AM.