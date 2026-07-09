Periodista argentino Eduardo Feinmann se disculpa tras polémicas xenófobas contra México

En una nueva emisión del Noticiero de Argentina, el periodista Eduardo Feinmann, conocido por sus declaraciones controvertidas, pidió disculpas a México después de que sus comentarios xenófobos se viralizaran a nivel internacional. Durante la cobertura del Mundial 2026, Feinmann afirmó que “detesta a los mexicanos”, los describió como “envidiosos” y los calificó de “jugadores de madera”. Estas palabras provocaron la indignación de miles de internautas, celebridades y la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la ética periodística del conductor.
La polémica se originó cuando, tras la eliminación de la Selección Mexicana ante Inglaterra en octavos de final, Feinmann respondió a la pregunta sobre a qué equipo apoyaba con una serie de comentarios despectivos. Días antes, había insinuado sin pruebas que un cártel mexicano había amenazado a futbolistas ecuatorianos para favorecer a México, versión desmentida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
Ante la presión social y política, Feinmann utilizó la siguiente transmisión para reconocer que sus palabras fueron “inapropiadas” y “dañinas”. Sin embargo, la comunidad en línea mostró escepticismo, señalando que la disculpa llega demasiado tarde y que no se ha retractado de sus acusaciones sin fundamento.
El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad de los medios y los conductores al expresar opiniones que pueden incitar al odio o la discriminación, especialmente en contextos de alta visibilidad como los eventos deportivos internacionales.