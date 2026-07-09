EE. UU. bombardea 90 objetivos en Irán y crece la tensión tras ruptura del alto el fuego

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Estados Unidos ejecutó una serie de ataques aéreos contra aproximadamente 90 objetivos iraníes, mientras que Irán respondió con misiles contra tres países del Golfo, poniendo en riesgo el frágil alto el fuego en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:11 PM.
En Internacional y editada el 09/07/2026 01:44 PM.