Difunden video inédito del interior de la isla de Jeffrey Epstein en plena revisión del caso

Un video nunca antes visto del interior de Little Saint James, la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU., fue difundido este viernes por el portal de noticias TMZ, que asegura haberlo obtenido de un excolaborador del financiero. La grabación, de corta duración, recorre la lujosa infraestructura de la propiedad, revelando espacios que habían sido citados en los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia desde principios de 2026.
Entre los lugares mostrados destacan el edificio con cúpula dorada y franjas azules, al que Epstein llamaba su “mezquita”, y cuya decoración incluía inscripciones en árabe que, según correos electrónicos filtrados, el magnate pretendía reemplazar por sus iniciales “J E”. También aparecen suites con baños equipados, pizarrones con frases como “poder y decepción”, y una habitación con una silla de dentista acompañada de máscaras y rostros de arcilla adheridos a las paredes.
El recorrido continúa por el despacho privado, decorado con murales, fotografías y teléfonos de marcación rápida cuyos contactos permanecen censurados, y finaliza con la piscina principal, el helipuerto y los muelles, principales accesos a la isla.
La publicación del video coincide con las audiencias en el Congreso de EE. UU. sobre la desclasificación de documentos del caso Epstein, que han puesto nuevamente bajo escrutinio a figuras de alto perfil, entre ellas Donald Trump, empresarios y celebridades. Según fuentes del medio, el material busca complementar los testimonios de las víctimas y ayudar a las autoridades a identificar a las personas que frecuentaban la isla, así como determinar el nivel de conocimiento que pudieron haber tenido sobre los delitos cometidos allí.
El caso sigue generando controversia y teorías sobre la muerte de Epstein en 2019, mientras la presión pública y legislativa exige mayor claridad y rendición de cuentas.