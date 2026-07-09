Difunden video inédito del interior de la isla de Jeffrey Epstein en plena revisión del caso

...

TMZ publica video exclusivo del interior de Little Saint James, mostrando la lujosa infraestructura y objetos que podrían esclarecer la investigación en curso, mientras el Congreso de EE. UU. sigue audiencias sobre los documentos desclasificados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:46 AM.
En Internacional y editada el 09/07/2026 10:09 AM.