Incendio en fábrica de calzado en China deja 28 muertos y activa investigación oficial

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Un incendio en la planta de Fujian Huiteng Shoes, ubicada en la ciudad de Jinjiang, dejó como mínimo 28 fallecidos. Las autoridades chinas iniciaron labores de rescate, investigación del origen del fuego y buscan responsabilizar a los posibles culpables, bajo la orden del presidente Xi Jinping.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:10 PM.
En Internacional y editada el 09/07/2026 01:37 PM.