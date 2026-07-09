Incendio en fábrica de calzado en China deja 28 muertos y activa investigación oficial

Un incendio devastador se desató alrededor de las 12:00 hora local (04:00 GMT) en la nave de la empresa Fujian Huiteng Shoes, situada en la ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, al sureste de China. Según la televisión estatal CCTV, la llama se originó en un taller de la primera planta, donde se encontraban acumulados materiales de calzado que obstruían los accesos de seguridad.
Las primeras cifras oficiales indican que al menos 28 personas perdieron la vida en el siniestro, mientras que varios heridos fueron trasladados a hospitales locales. Equipos de bomberos y personal de rescate trabajaron intensamente para controlar el fuego y buscar sobrevivientes entre los escombros.
El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, ordenó que se concentren todos los esfuerzos en la búsqueda y rescate de posibles víctimas, en la determinación del origen del incendio y en la exigencia de responsabilidades a los responsables, si los hubiere.
Fujian Huiteng Shoes, fundada en 2015, tiene su sede en el condado de Jinjiang y se especializa en la producción de calzado deportivo y artículos de cuero para el mercado internacional. La región de Fujian es reconocida por su robusta industria del calzado, lo que hace que este accidente tenga repercusiones tanto a nivel local como en la cadena de suministro global.
Las autoridades locales han iniciado una investigación preliminar para esclarecer si el siniestro se debió a negligencias en la gestión de materiales inflamables, fallas en los sistemas de seguridad o a otras causas. Se espera que los resultados permitan establecer medidas preventivas para evitar tragedias similares en el futuro.