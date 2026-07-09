Venezuela condecora a rescatistas mexicanos y dona perros de búsqueda tras los sismos

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró a los rescatistas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México con la Medalla Héroes de Venezuela, reconociendo su participación en las operaciones de salvamento después del sismo del 24 de junio que dejó 3 685 muertos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:10 PM.
En Internacional y editada el 09/07/2026 03:08 PM.