Venezuela condecora a rescatistas mexicanos y dona perros de búsqueda tras los sismos

La mandataria venezolana, Delcy Rodríguez, entregó la Medalla Héroes de Venezuela a los equipos de rescate del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de México, en presencia del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el canciller Yván Gil y el embajador mexicano Leopoldo de Gyvés de la Cruz.
Los 3 000 rescatistas internacionales desplegados en el país han logrado salvar con vida a 14 personas atrapadas bajo los escombros. Hasta la fecha, el Estado venezolano reporta 6 462 evacuados y 16 740 heridos, mientras que 86 794 familias han recibido asistencia y se han distribuido 9 603 000 kg de alimentos.
Además de la condecoración, Rodríguez anunció la entrega de tres perros de rescate al equipo mexicano; dos regresarán a Venezuela y uno permanecerá en territorio mexicano para futuras operaciones.
Países como Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria, y un contingente de 200 mineros se ha sumado a la búsqueda de cuerpos. Sin embargo, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que 17 907 personas siguen sin vivienda.
En otro plano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber solicitado a la líder opositoria María Corina Machado que no regresara a Venezuela tras los sismos, pese a que la Casa Blanca había calificado su intento de retorno como un “acto de oportunismo político grotesco”. Machado, por su parte, reiteró su intención de volver, declarando en la red social X: “Voy a volver. No como un evento, sino como una promesa que se cumple paso a paso, porque mi lugar está allá”.