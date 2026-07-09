Venezuela pide al rey Carlos III liberar oro retenido para reconstrucción tras los terremotos

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que enviará una carta al rey Carlos III pidiendo la liberación de las reservas de oro de aproximadamente 2 mil millones de dólares que el Banco de Inglaterra mantiene retenidas. El recurso se destinará a la reconstrucción del país después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio, mientras se reitera la exigencia de levantar todas las sanciones internacionales contra Venezuela.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:53 AM.
En Internacional y editada el 09/07/2026 09:51 AM.