Mexicano, entre acusados por presunto complot para asesinar a Trump durante evento en la Casa Blanca

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Un gran jurado federal de Ohio imputó a ocho individuos, entre ellos el mexicano Abraham Hermosillo Álvarez, por conspirar un atentado con drones explosivos y francotiradores durante el evento UFC Freedom 250 celebrado el 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca. Los cargos incluyen conspiración para cometer asesinato, apoyo material a terroristas y homicidio de funcionario federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 02:52 PM.
En Internacional y editada el 10/07/2026 03:09 PM.