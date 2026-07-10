Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con amplio respaldo

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Andy Burnham, conocido como el “Rey del Norte”, ha obtenido el respaldo del 80 % de los legisladores laboristas y se perfila como el nuevo primer ministro del Reino Unido, sustituyendo a Keir Starmer. Su trayectoria incluye la alcaldía de Gran Manchester (2017‑2026) y cargos en el gabinete bajo Gordon Brown.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 08:53 AM.
En Internacional y editada el 10/07/2026 09:46 AM.