Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con amplio respaldo

Andy Burnham, apodado el “Rey del Norte”, se perfila como el próximo primer ministro del Reino Unido, tras haber asegurado el respaldo del 80 % de los legisladores del Partido Laborista. Con 322 de los 403 diputados laboristas que lo nominaron, supera ampliamente los 81 votos necesarios para su postulación.
En el sistema constitucional británico, el cambio de primer ministro no requiere una elección general, la cual está programada para 2029.
Con esta cifra, resulta prácticamente imposible que otro legislador alcance el apoyo necesario para desafiarlo, consolidando a Burnham como el favorito indiscutible para liderar el país.