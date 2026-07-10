Muerte de Mohamed Al‑Wahidi en bombardeo israelí mientras Gaza seguía el Mundial

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El Ejército de Israel bombardeó el barrio de Sabra en Gaza el 7 de julio, matando al funcionario egipcio Mohamed Al‑Wahidi, responsable de instalar pantallas gigantes para que la población siguiera los partidos del Mundial, y a tres personas más, entre ellas dos niños.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 11:41 AM.
En Internacional y editada el 10/07/2026 02:13 PM.