Sismo de magnitud 3.9 sacude el noreste de Naiguatá y provoca evacuaciones en Caracas

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Un temblor de 3.9 grados Mw se registró a las 10:53 h del viernes en el noreste de Naiguatá, La Guaira, a 5.5 km de profundidad, generando pánico y evacuaciones en varios edificios de Caracas, sin reportarse daños estructurales ni víctimas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 11:38 AM.
En Internacional y editada el 10/07/2026 01:50 PM.