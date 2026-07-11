Muere mexicano en operativo de ICE y la agencia se niega a revelar al agente que disparó

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha rehusado divulgar la identidad del agente que mató a Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años, argumentando que hacerlo pondría en riesgo su integridad y la de su familia. La falta de información ha generado críticas y demandas de una investigación independiente en Houston.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:15 AM.
En Internacional y editada el 11/07/2026 10:04 AM.