Tragedia en Venezuela: ya son más de 4 mil muertos tras los devastadores terremotos

Venezuela sumó este viernes otros 229 muertos, elevando la cifra oficial a al menos 4,118 fallecidos desde los devastadores terremotos del 24 de junio. El número de heridos se mantiene en 16,740, según el balance presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en su canal de Telegram.
Las personas sin vivienda ascienden a 17,907, y 86,794 familias han recibido asistencia. Delcy Rodríguez, hermana de la mandataria, informó que 17,266 personas están alojadas en 89 campamentos transitorios.
El balance indica que 856 edificios resultaron dañados y 190 colapsaron. Hasta la fecha se han distribuido 9,766 toneladas de alimentos y 13.9 millones de litros de agua. En el terreno, 30,076 efectivos militares y de fuerzas de seguridad están desplegados, acompañados por 29,843 voluntarios registrados.
Desde el 24 de junio se han registrado 1,171 réplicas, entre ellas una de magnitud 3.9 que sacudió zonas del norte del país este viernes. Aunque no se reportaron daños ni víctimas, cientos de personas abandonaron edificios comerciales en Caracas por precaución.
En redes sociales, usuarios reportaron desalojos en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela y Chacao. Los administradores de los inmuebles instan a los ocupantes a evacuar tras cualquier temblor y permanecer en la vía pública hasta que se garantice la seguridad.