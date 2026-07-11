Tragedia en Venezuela: ya son más de 4 mil muertos tras los devastadores terremotos

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El gobierno venezolano informó que la mortalidad supera los 4 mil, con 229 fallecidos adicionales, mientras continúan los desplazamientos, la distribución de ayuda y el despliegue de fuerzas de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:17 AM.
En Internacional y editada el 11/07/2026 10:09 AM.