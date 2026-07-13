México envía ayuda humanitaria a Venezuela: 4 buques entregan 388 toneladas de insumos

Cuatro buques de la Marina de México arribaron este viernes al puerto de La Guaira, Venezuela, después de una travesía de aproximadamente ocho días desde Veracruz, transportando 2,003 metros cúbicos de insumos humanitarios destinados a comunidades afectadas por la crisis en el país vecino.
Según un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina, el cargamento equivale a 388.42 toneladas de alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos e insumos médicos. Además, se entregaron cuatro plantas potabilizadoras capaces de producir mil litros de agua purificada por hora cada una.
El objetivo de la operación es aliviar la escasez de recursos básicos que enfrentan miles de venezolanos, particularmente en zonas rurales y en los estados más golpeados por la inflación y la falta de suministros. La SRE destacó que la ayuda se enmarca dentro de los principios de solidaridad y cooperación regional, y que México continuará apoyando iniciativas que contribuyan al bienestar de la población venezolana.
La Secretaría de Marina señaló que la logística de la misión se realizó sin contratiempos y que los buques permanecerán en el puerto de La Guaira durante los próximos días para coordinar la distribución de los materiales con autoridades locales y organizaciones humanitarias.
Esta entrega se suma a otras acciones de ayuda internacional que buscan mitigar la crisis humanitaria en Venezuela, donde la escasez de alimentos y medicinas ha alcanzado niveles críticos según informes de organismos internacionales.
Se espera que, una vez descargados los insumos, los buques regresen a México para evaluar la posibilidad de futuras misiones de apoyo humanitario en la región.