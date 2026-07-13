México envía ayuda humanitaria a Venezuela: 4 buques entregan 388 toneladas de insumos

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Tras una travesía de ocho días desde Veracruz, cuatro embarcaciones de la Armada mexicana arribaron al puerto de La Guaira con 2,003 m³ de insumos, incluyendo alimentos, agua, medicinas y cuatro plantas potabilizadoras, para atender a comunidades vulnerables de Venezuela.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 03:55 PM.
En Internacional y editada el 13/07/2026 03:34 PM.