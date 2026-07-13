EE. UU. pide cadena perpetua para “El Mayo” Zambada y decomiso histórico de 15 mil mdd

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Tras declararse culpable de varios cargos de narcotráfico, el líder del Cártel de Sinaloa enfrenta una solicitud del gobierno estadounidense para imponerle cadena perpetua y embargarle bienes por 15 000 millones de dólares, mientras solicita ser trasladado a una prisión médica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 04:02 PM.
En Internacional y editada el 13/07/2026 03:18 PM.