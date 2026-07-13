EE. UU. pide cadena perpetua para “El Mayo” Zambada y decomiso histórico de 15 mil mdd

El fiscal federal de los Estados Unidos solicitó al juez Brian M. Cogan imponer cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, y ordenar la confiscación de activos por un total de 15 mil millones de dólares. La petición forma parte del acuerdo de declaración de culpabilidad que el capo de 76 años firmó recientemente.
En la declaración, Zambada admitió su participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer delitos violentos. A cambio, la Fiscalía acordó que el proceso se cerrara sin juicio, pero exigió la máxima pena prevista por la ley federal.
El líder del cártel, que padece diversas enfermedades crónicas, envió una carta a la autoridad judicial solicitando ser recluido en una prisión médica en lugar de una instalación de máxima seguridad, argumentando que necesita cuidados especializados en los últimos años de su vida.
El monto de la confiscación, estimado en 15 mil millones de dólares, incluye propiedades, cuentas bancarias, embarcaciones y otros activos vinculados al narcotráfico internacional. La medida busca desarticular la infraestructura financiera del Cártel de Sinaloa y enviar un mensaje de disuasión a otros líderes del crimen organizado.
El caso, que se sigue de cerca en México y Estados Unidos, podría marcar un precedente en la lucha contra el narcotráfico, al combinar una condena penal extrema con una de las mayores incautaciones de recursos económicos en la historia reciente.