EE. UU. lanza ofensiva para debilitar la Corte Penal Internacional y presiona a sus aliados

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El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una iniciativa para presionar a aliados y prohibir la entrada a funcionarios de la CPI, intensificando sanciones y cuestionando su legitimidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 03:30 PM.
En Internacional y editada el 13/07/2026 03:14 PM.