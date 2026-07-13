Francia estalla contra Mariano Rajoy por comentario sobre su selección: lo acusan de racismo

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El ministro de Exteriores de Francia, Jean‑Noël Barrot, calificó de “racista” y “mediocre” la frase de Rajoy –“Francia es una plantilla de altísimo nivel, pero sin franceses”– generando una fuerte polémica diplomática a horas de la semifinal del Mundial entre España y Francia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 04:05 PM.
En Internacional y editada el 13/07/2026 03:22 PM.