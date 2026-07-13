Muere el ex emir de Qatar Hamad bin Khalifa; decretan luto nacional y funeral multitudinario

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El ex‑emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, murió este domingo a los 74 años. Su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad, presidió el funeral en la mezquita Imam Mohamed bin Abdul Wahhab de Doha y anunció cuatro días de luto nacional. México expresó sus condolencias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:30 AM.
En Internacional y editada el 13/07/2026 08:42 AM.