Muere el ex emir de Qatar Hamad bin Khalifa; decretan luto nacional y funeral multitudinario

El ex‑emir Hamad bin Khalifa Al Thani falleció este domingo a los 74 años, provocando una ola de condolencias a nivel internacional y el anuncio de cuatro días de luto oficial en todo el país.
El actual emir, Tamim bin Hamad Al Thani, hijo del difunto, llevó el cuerpo envuelto en un manto blanco a la mezquita nacional Imam Mohamed bin Abdul Wahhab, la más grande de Qatar, donde se realizó un rezo colectivo que congregó a miles de fieles y autoridades.
Tras el funeral, el cuerpo será sepultado en el cementerio de Lusail, al norte de la capital, donde, a partir de mañana y hasta el miércoles, el palacio de Lusail recibirá a jefes de Estado, dignatarios y representantes de la sociedad civil para rendir homenaje al ex‑líder.
En 2013, abdicó voluntariamente en favor de su hijo Tamim, quien ha continuado con la política de modernización y expansión global de Qatar.
Varios países y organizaciones internacionales también enviaron mensajes de pésame, destacando la influencia de Hamad bin Khalifa en la política energética y su papel como mediador en conflictos regionales.
El fallecimiento del ex‑emir marca el fin de una era para Qatar, cuyo desarrollo económico y proyección internacional se consolidaron bajo su mandato.